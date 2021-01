Moriva 3 anni fa Marina Ripa di Meana: da 16 anni combatteva il tumore

La celeberrima stilista Marina Ripa di Meana ci ha lasciati esattamente 3 anni fa. La donna ha combattuto per anni contro il tumore.

Marina Ripa di Meana, all’anagrafe Marina Elide Punturieri, è nata a Reggio Calabria il 21 Ottobre del 1941. La donna, cresciuta in una famiglia borghese, ha studiato in Calabria, per poi gettarsi immediatamente dopo nel mondo della moda. Ha cominciato sin da subito a lavorare come stilista a Roma, aprendo un atelier in Piazza di Spagna.

Marina è convolata a nozze nel 1961. Il fortunato fu Alessandro Lante della Rovere, un uomo proveniente da un’antica famiglia ducale. I due, sposatisi nella celebre chiesa di San Giovanni Battista, hanno dato alla luce una giovane figlia, Lucrezia Lante della Rovere. La ragazza scelse di percorrere la strada del mondo dello spettacolo diventando attrice, sia cinematografica che teatrale. Durante il corso degli Anni Settanta, la stilista perse la testa per il pittore Franco Angeli. L’amore nei confronti dell’uomo la portò a compiere gesti folli, che culminarono con la prostituzione, e che sono raccontati nel libro da lei scritto Cocaina a colazione. “L’ho amato di un amore folle. Così folle che, per procurargli la droga, ho fatto di tutto. Compreso prostituirmi.” ha raccontato la donna.

Una volta separatasi da Alessandro, Marina ha intrapreso diverse relazioni sentimentali, trovando definitivamente l’amore nel 1982, sposando Carlo Ripa di Meana, un uomo di famiglia marchionale. A partire dalla fine degli Anni Settanta in poi, la donna ha cominciato ad affermarsi sempre di più come anticonformista, lanciandosi in numerose battaglie. Prima di tutte quella relativa alla difesa degli animali. Sempre più libertina ed emancipata, Marina non ha esitato a farsi fotografare completamente nuda al fine di realizzare alcune campagne contro le pellicce.

Marina Ripa di Meana: la battaglia contro il cancro

La celebre stilista Marina Ripa di Meana ha spesso lavorato come testimonial per la raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro. La donna ha ripetutamente avuto a che fare con la malattia, sconfiggendola per ben due volte. Ha perso però l’ultima battaglia, dopo 16 anni di lotta, esattamente 3 anni fa, il 5 Gennaio 2018, all’età di 76 anni. Con i suoi capelli corti, il rossetto rosso, il fisico mozzafiato, e la battuta sempre pronta, la stilista vivrà per sempre nel cuore di tutti, ricordata come una donna forte e soprattutto libera.