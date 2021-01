Coronavirus 5 gennaio: giornata drammatica, 15mila nuovi casi

Emergenza Coronavirus in Italia oggi 5 gennaio: giornata drammatica, 15mila nuovi casi, raddoppiato il numero dei morti.

15.378 nuovi casi e 649 vittime: questo indica il bollettino di oggi per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. Si tratta sicuramente di un dato più completo ed esaustivo di quello di ieri. In particolare, il numero dei tamponi è decisamente più alto e anche l’incidenza è più complesa.

Ieri infatti il tasso di positività sul totale dei tamponi effettuati era di circa il 15%, ma oggi cala decisamente e torna su livelli senza dubbio più affidabili. Infatti, considerando che i tamponi effettuati sono in numero decisamente più alto, ovvero 135.106, l’incidenza scende all’11,3%.

Dati Coronavirus 5 gennaio in Italia: la situazione

Per quanto riguarda il numero totale di vaccinati aggiornato a oggi alle 17, sono 182.442, con una variazione di 63.729 in più rispetto a ieri. Un numero ancora probabilmente inadeguato, ma che comunque inizia a crescere in maniera più importante rispetto ai giorni scorsi. Aumentano ancora in queste ultime 24 ore i ricoverati, che sono 68 in più, scende di 10 unità invece il numero di terapie intensive.

Quello che preoccupa è che tornano a crescere in maniera importante i numeri per quanto riguarda il computo dei casi presi sugli ultimi sette giorni. Infatti ci sono stati 16.305 casi in media al giorno, con una crescita addirittura del 27%. I decessi medi giornalieri negli ultimi sette giorni sono invece 471 e quindi la crescita è in questo caso del quattro per cento. Sale il numero medio di tamponi effettuati, mentre sono 23 in più i ricoveri in terapia intensiva.