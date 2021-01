Ben Hur, chi è l’attore Jack Huston: età, carriera, foto, vita privata

L’attore britannico Jack Huston è diventato celebre per il suo ruolo nel film “Ben Hur” e per la serie televisiva “Boardwalk Empire”.

Jack Huston è nato a Londra il 7 dicembre 1982 ed è figlio di Lady Margot Lavinia Cholmondeley e Walter Anthony Huston. E’ un discendente di David Sassoon, tesoriere di Baghdad. Huston ha deciso di diventare un attore all’età di 6 anni, dopo aver interpretato Peter Pan in una produzione scolastica.

Jack Huston ha iniziato la sua carriera cinematografa in un adattamento televisivo di “Spartacus“. Ha preso parte a film come “Factory Girl“, “Shrooms“, “Outlander” e “Shrink” ed ebbe un piccolo ruolo nel terzo adattamento della saga di Twilight, “Eclipse“. Ha preso parte alla serie televisiva della HBO “Boardwalk Empire” nel ruolo di Richard Harrow, un tiratore scelto sfigurato nella prima guerra mondiale. E’ stato diretto nel 2011 da Al Pacino nel film “Wilde Salomé” ed ha avuto ruoli da protagonista in “Not Fade Away” e “Treno di notte per Lisbona“. Nel 2013 ha preso parte al film di David O. Russel, “American Hustle – L’apparenza inganna“.

Jack Huston, i successi e la vita privata

Nel 2013 Jack Huston interpreta il poeta della beat generation Jack Kerouac in “Giovani ribelli – Kill Your Darlings” di John Krokidas e nel 2016 è Giuda in “Ben-Hur“, lo stesso ruolo che interpretò il suo bisnonno John Huston. Nel 2020, invece, ha partecipato al film “Antebellum“.

La madre di Jack Huston è inglese e suo padre è statunitense. I suoi nonni paterni erano il celere attore e regista John Huston e la modella Enrica Soma. I nonni materni, invece, erano Hugh Cholmondeley, VI marchese di Cholmondeley e Lavinia Margaret. E’ nipote degli attori Anjelica Huston, vincitrice di Premio Oscar e Danny Huston. E’ un riscendente di Robert Walpole, il Primo Ministro della Gran Bretagna, e di David Sassoon. Ha cominciato a frequentare la modella Shannan Click nel 2011 e due anni dopo i due hanno dato alla luce la prima figlia, Sage Lavinia.