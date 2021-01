Alda D’Eusanio su tutte le furie: battutaccia sul sesso a Ore 14

Nell’ultima puntata di Ore 14 Alda D’Eusanio si è arrabbiata per un commento “indelicato” su un tema a lei molto caro. E’ dovuto addirittura intervenire Milo Infante.

La puntata di oggi, 4 gennaio 2021, di Milo Infante a Ore 14 su Rai2 ha visto tra gli ospiti Alda D’Eusanio, Monica Leofreddi e il noto avvocato Annamaria Bernardini de Pace. E proprio tra quest’ultima e le due conduttrici è partito un duro botta e risposta su un tristemente noto fatto di cronaca. Il conduttore Milo Infante è stato costretto a intervenire prima che la situazione degenerasse, invitando tutti alla calma e ad abbassare i toni.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Scontro al calor bianco tra Alda D’Eusanio e l’avvocato Bernardini de Pace

Il clima nello studio di Ore 14 si è scaldato quando è stato toccato, tra i vari argomenti il caso Genovese (l’imprenditore milanese accusato di stupro in uno dei suoi festini a base di droga, alcol e sesso). Alda D’Eusanio in studio e l’avvocato Bernardini De Pace in collegamento hanno commentato il comportamento delle ragazze e donne coinvolte in certe situazioni. A un certo punto l’avvocato ha osservato: “Se ci sono ragazze che per divertirsi fanno sesso in cambio o di droga e ovvio che poi ce chi se ne approfitta”. Apriti cielo.

Leggi anche –> Alda D’Eusanio, Natale da dimenticare: ecco cosa ha fatto

Alda D’Eusanio ha percepito in quelle parole un addebito di responsabilità a coloro che sono vittime di violenza o molestie, per cui è sbottata replicando d’un fiato: “La droga ti rende vittima, incosciente e illogica sono molto meravigliata e sconvolta dalle parole dell’avvocato”. Poi, vista l’aria di maretta, Milo Infante ha invitato tutte a moderare i toni: “Calma ragazze”.

Leggi anche –> Fabrizio Corona, la verità di Alda D’Eusanio: “Avrei voluto abbracciarlo”

Anche Monica Leofreddi ha risposto alla Bernardini de Pace dicendosi “scioccata da queste frasi”. Al che l’avvocato ha fatto in parte dietrofront, precisando che le sue considerazioni non erano riferite al contesto specifico, ma alludevano in generale a un certo tipo di comportamento…