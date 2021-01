Carolyn Smith, il giorno della verità per la sua malattia: non sono fiduciosa

By

La celebre ballerina e coreografa Carolyn Smith torna a parlare della sua malattia su Instagram: nei prossimi giorni succederà qualcosa di molto importante.

Carolyn Smith, celebre ballerina e coreografa nonché la presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”, ha imparato a farsi conoscere non solo come una professionista seria e preparata, ma anche come una donna sensibile e coraggiosa, capace di lottare a testa alta – e mai sopra le righe – contro la sua malattia. Ne ha appena dato un’ennesima dimostrazione sui social.

Carolyn Smith tra paura e speranza

“Casa a casa senza sosta – scrive Carolyn Smith nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, con quell’italiano sconnesso e a tratti bizzarro, eppure straordinariamente efficace -. Domani spa Day, che sinceramente preferivo non farlo in questo lockdown ma la salute mia è importante. Auguro è l’ultimo”.

Poi Carolyn Smith mette nero su bianco una data che per lei sarà molto importante: “14/01/2021 TAC e PET… The Judgement Day, Giorno della verità. Devo essere molto sincera, non sono tanto tranquilla ma sono sempre positiva e con la speranza che finisce tutto. 🙏”. Intanto la vita e il lavoro vanno avanti: “Fra poco sarò Live con @elisaisoardi e un altra 3 donne a sorpresa! A dopo. Buona continuazione. #iamawomanfirst #sensualdancefit #thinkpositive“, conclude l’artista.

I suoi fan ovviamente incrociano tutti le dita per lei e non mancano di farle sentire il loro affetto: “Non si trovano mai le parole giuste ❤️ ❤️ ma sei nei nostri cuori sempre ♥️ Un abbraccio” si legge in uno dei tanti commenti al post di Carolyn Smith.