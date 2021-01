Stasera in tv, Affari tuoi viva gli sposi: anticipazioni della puntata di oggi

Il nuovo programma di Carlo conti, Affari tuoi viva gli sposi, è pronto ad intrattenere tutto il pubblico con la seconda puntata.

Il nuovo programma in onda su Rai1 di Carlo Conti ha già attirato su di sé parecchie attenzioni ed ottenuto discreto successo. Proprio così, è tornato il celebre Affari tuoi, ma il format è differente da quello classico. La versione Viva gli sposi è pronta ad intrattenere e divertire tutto il pubblico, con nuove regole ed inediti concorrenti. Che cosa ci riserverà oggi la trasmissione? Scopriamolo insieme.

La seconda puntata dello show è pronta a decollare, e sono tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per noi il programma oggi, sabato 2 Gennaio 2021. Il format originale di Endemol Shine Italy è stato revisionato, e sono sostanzialmente scomparse le 20 regioni. Al loro posto, 10 cosiddetti pacchisti. Si tratta solo e soltanto di celebri Vip, i quali custodiranno due pacchi a testa, all’interno dei quali saranno contenuti i premi. Una differenza sostanziale dall’edizione classica riguarderà anche i concorrenti. Non potrà infatti più partecipare un singolo giocatore, bensì soltanto una coppia in procinto di sposarsi.

Il denaro vinto all’interno del programma dovrà essere utilizzato dai futuri sposi per realizzare il grande sogno del matrimonio. Durante la prima puntata, andata in onda la scorsa settimana, Arianna De Mitri e Stefano Cesi si sono aggiudicati ben 200.000 euro, scegliendo accuratamente il pacco numero 9, che gli ha regalato immensa fortuna. Il programma, sabato scorso, ha raggiunto di punto in bianco ben 5 milioni di telespettatori ed il 19% di share. Insomma, una conquista non indifferente per Carlo Conti e l’intera Endemol.

Affari tuoi viva gli sposi: ospiti della puntata di stasera

Siamo tutti pronti ad assistere alla seconda puntata di Affari tuoi viva gli sposi, il nuovo programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai1 questa sera, sabato 2 Gennaio 2021. Una delle domande più scottanti riguarda senza dubbio gli ospiti della giornata. Di quali Vip si tratterà? Secondo le anticipazioni, faranno capolino in studio niente meno che Marisa Laurito, Elisa Isoardi, Debora Villa, Emanuela Aureli, e Jessica Morlacchi, ma non è finita qui. Tra i 10 pacchisti della puntata compariranno anche Paolo Conticini, Christian De Sica, Angelo Pintus, Sergio Friscia, e Francesco Paolantoni. Chi di loro custodirà uno dei pacchi fortunati? Lo scopriremo soltanto questa sera.