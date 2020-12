I protagonisti di Affari tuoi viva gli sposi: ospiti e anticipazioni, montepremi prima puntata, le novità introdotte.

Parte oggi un’edizione speciale del gioco “Affari Tuoi”, che va in onda su Raiuno in prima serata e vede al timone Carlo Conti. Il conduttore torna dunque in televisione dopo essere guarito dal Coronavirus. Cambia molto nel meccanismo del gioco, a partire dal fatto che la trasmissione sarà dedicata a promessi sposi.

“Bisognava trovare una motivazione forte per tornare il sabato sera. Il gioco, trasformato in varietà, durerà due ore, dalle 20 e 30 alle 22 e 30.” queste le parole del conduttore per spiegare le novità introdotte nella nuova versione di Affari Tuoi. Ma come funziona il programma e quali sono i primi ospiti della prima puntata?

Tutte le novità introdotte da Affari Tuoi Viva gli Sposi: ecco chi sono i protagonisti

Partiamo dal montepremi: le coppie di promessi sposi che partecipano al programma del sabato sera di Raiuno possono vincere 300mila euro, davvero una bella cifra di questi tempi. Dovranno aprire i pacchi che non saranno rappresentativi delle Regioni, ma saranno “nelle mani” di diversi vip. Due saranno gli ospiti fissi, mentre gli altri vip andranno a rotazione. I due ospiti fissi sono Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Quest’ultimo ogni settimana imiterà un cavallo di battaglia, iniziando da Massimo Giletti.

Ma il cast, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di stampa, è davvero molto ricco: lo stesso Carlo Conti ha confermato la presenza dell’inviata a bordo campo di DAZN, Diletta Leotta, che torna così in Rai dopo l’esperienza di Sanremo. Poi ci saranno diversi comici: Sergio Friscia, Dado e Gigi&Ross innanzitutto. Ospite speciale Enrico Brignano, insieme alla compagna di vita, la showgirl Flora Canto. Poi ancora Tosca D’Aquino e un altro graditissimo ritorno: Paola Barale.