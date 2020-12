Emma Marrone: “Sono grata alla vita”, il messaggio da brividi

La cantante Emma Marrone saluta il 2020, evidenziando gli aspetti positivi: “Sono grata alla vita”, il messaggio da brividi.

In queste ore, sono molti i vip che hanno scelto di salutare un 2020 non certo da incorniciare, sia per quanto accaduto a causa del Coronavirus, che per i personaggi che in questi 12 mesi ci hanno lasciato, da Kobe Bryant a Maradona, passando per Gigi Proietti e Paolo Rossi.

Non poteva mancare, tra i tanti post più o meno ironici apparsi per salutare l’anno vecchio, quello di una star amatissima del mondo della musica. Stiamo parlando di Emma Marrone, che dopo i problemi di salute avrebbe dovuto festeggiare i dieci anni di carriera con un grande concerto all’Arena di Verona.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio di addio al 2020 di Emma Marrone

La cantante salentina, dunque, ha vissuto tra alti e bassi questa ultima annata, ma non vuole perdersi d’animo. Posta così una foto ironica di un muro e una scritta “2020, sai chi ti saluta tantissimo?”. La risposta è nota a tutti. Alla foto, Emma Marrone accompagna un commento profondo sull’anno che sta per finire e scrive: “Un po’ di sana ironia non guasta mai. Ma nonostante tutto sono grata alla vita perché tutte le persone che amo stanno bene”.

Sottolinea ancora la cantante salentina nel suo messaggio di fine anno, apprezzatissimo dai suoi fan: “Credo sia la cosa più importante. Tutti i baci e gli abbracci non dati li ho tenuti conservati e spero di distribuirli nel 2021”. Poi evidenzia: “L’amore la tenerezza e la comprensione renderanno tutto migliore”. Il messaggio si conclude con un “Tanti auguri amici cari”. Tantissimi ricambiano gli auguri alla cantante e le manifestano come sempre il massimo sostegno.