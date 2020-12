By

La giornalista e conduttrice tv Maria Latella era stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Ciampi. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Maria è una giornalista e conduttrice calabrese per Sky Tv e Radio24 caed è Cavaliere della Repubblica, nominata dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ha tenuto numerosi importanti seminari all’Institute of Politics all’Università di Chicago e ha alle spalle diverse pubblicazioni. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Maria Latella, chi è e cosa ha fatto

Maria è nata a Reggio Calabria il 13 giugno 1957 e vive a Sabaudia per molti anni della sua vita, per poi trasferirsi a Genova, dove si è laureata alla Facoltà di Giurisprudenza e andare di nuovo via nel 1990.

Giornalista multimediale, Maria lavora ormai da anni per Radio 24 con “24 mattino” e “Nessuna è perfetta”, programma radiofonico che tratta di parità di genere. Entra a Sky Tg 24, invece, nel 2005 e diventa un punto di riferimento per la politica e l’attualità sulla rete, con il suo programma “L’intervista“, anche vincitore del Premio Ischia.

Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo “Come si conquista un Paese. I sei mesi in cui Berlusconi ha cambiato l’Italia”, edito da Rizzoli, “l potere delle donne. Confessioni e consigli delle ragazze di successo” di Feltrinelli e “Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni sessanta a oggi”.

Si legge sulla sua biografia su facebook: “Conduco “L’Intervista” su SkyTG24, “Nessuna è perfetta” su Radio 24 e scrivo per “il Messaggero”. Membro del board del Centro Studi Americani, Visiting Fellow all’Institute of Politics dell’University of Chicago. Un marito a Parigi, una figlia a Berlino, il mare a Sabaudia. Il mio ultimo libro è “Il potere delle donne” (Feltrinelli).”