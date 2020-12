Biancaneve, chi è l’attrice Lily Collins: età, carriera, vita privata

L’abbiamo vista e amata nel live action del classico disney “Biancaneve”, Lily Collins è una bella e brava attrice. Cosa sappiamo su di lei?

Lily Collins è principalmente nota per la sua interpretazione della principessa più amata dai bambini Biancaneve, nel live action omonimo, liberamente tratto dalla fiaba classica Disney in onda questa sera alle 21,30 su Rai 1. Ma l’attrice ha alle spalle tanti altri ruoli sul grande schermo che l’hanno resa famosa. Ecco cosa sappiamo su Lily Collins e dove l’abbiamo già vista.

Lily Collins, chi è e cosa ha fatto

Lily, attrice e modella britannica, oggi 31 anni, è la protagonista del film in onda questa sera su Rai 1: “Biancaneve (Mirror, mirror)“, una pellicola liberamente tratta dall’intramontabile fiaba disney, diretta da Tarsem Singh e candidata agli Oscar 2013 come miglior costumi.

E’ nata a Guildford, in Inghilterra, nel 1989. Figlia della star della musica rock Phil Collins e di Jill Tavelman, Lily si è diplomata al Harvard-Westlake School e ha in seguito conseguito la laurea in giornalismo televisivo all’University of Southern California. Ha iniziato a recitare all’età di soli 2 anni nella serie della BBC “Growing Pains” e da lì l’abbiamo vista in molte altre pellicole.

Dopo alcune esperienze nel mondo del teatro all’età di 5 anni in un’accademia giovani di arte drammatica, è approdata al cinema con “The blind side“, nel 2009, il suo primo ruolo sul grande schermo. La consacrazione definitiva arriva nel 2010 con l’interpretazione di Clarissa Fray nell’adattamento cinematografico del romanzo “Shadowhunters: Città di ossa“. Oggi, Lily è sulla bocca di tutti perché protagonista della fortunata serie Netflix “Emily in Paris“.

Per quanto riguarda la vita privata di Lily, ha avuto una breve relazione con l’attore Taylor Launter, con Zac Efron e Jamie Campbell. Dal 2019 è fidanzata con lo sceneggiatore e regista Charlie McDowell, figlio di Malcolm McDowell e Mareen Steenburgen.