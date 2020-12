Belen Rodriguez racconta la sua prima volta con un uomo

Belen Rodriguez risponde alle domande intime dei followers su Instagram: ecco cosa ha detto sulla sua prima volta.

La celebre modella e showgirl argentina Belen Rodriguez ha deciso di intrattenere i followers su Instagram, quasi 10 milioni, rispondendo a qualche domanda. La showgirl non ha evitato nemmeno le domande più intime, con cui probabilmente i followers speravano di metterla in imbarazzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La prima volta di Belen Rodriguez

“A quanti anni la prima volta?”, ha chiesto qualcuno riferendosi al primo rapporto sessuale di Belen. Lei non si è scomposta e, infischiandosene degli inutili tabù che la nostra società ha nei confronti del sesso, ha risposto tranquillamente: “La prima volta a 18 anni”. La showgirl ha anche espresso il suo punto di vista personale, spiegando che dal suo punto di vista il sesso è senza dubbio migliorato con il passare degli anni. Una considerazione decisamente sensata e abbastanza ovvia. Ne sarà sicuramente contento anche l’attuale fidanzato, l’hairstylist Antonino Spinalbese, con cui Belen sembra distrarsi dopo l’ennesima rottura da Di Martino.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Belen Rodriguez cambia tutto: nuova carriera per la showgirl?

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Intanto su Instagram i followers sembrano sempre più delusi dal comportamento della showgirl. Qualcuno scrive: “Belen ultimamente ti trovo di uno squallore unico,non hai rispetto della pandemia,questi momenti familiari li puoi anche tenere per te perché sono cose viste e riviste,goditi le tue vacanze e non pensare a chi ti segue sembri una perenne sbavata di attenzione”, e altri: “Basta non seguirla più per non darle tutta questa importanza!! Basta cliccare su non segui più e basta..magari se i follower scendono magari si rende conto che manca di rispetto verso gente che sta attraversando proprio un brutto momento…”. Ma la modella sembra non essere intenzionata a rispondere alle critiche, e continua a vivere una vita decisamente indifferente all’emergenza sanitaria.