Andrea Zelletta, gli auguri speciali per la fidanzata Natalia Paragoni

Andrea Zelletta, chiuso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha scelto di condividere degli auguri speciali per la fidanzata Natalia Paragoni.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” è appena scoccata la mezzanotte ed è ufficialmente la Vigilia di Natale. Andrea Zelletta è molto pensieroso e ha scelto di confidarsi con l’amico Tommaso Zorzi, al quale ha rivelato che è il compleanno della sua fidanzata.

Andrea Zelletta ha rivelato di essere molto legato alla fidanzata Natalia Paragoni e, pertanto, si sente malinconico ad essere lontano da lei proprio nel giorno del suo compleanno. Gli altri Vip della Casa hanno iniziato ad urlare i loro auguri per Natalia, mentre l’ex tronista ha iniziato a pensare a come realizzare per lei un augurio speciale. Aiutato dalla redazione del “Grande Fratello Vip“, ha ottenuto dei palloncini sui quali ha scritto “Auguri Naty“, con sotto una foto che ritrae il loro incontro proprio nella Casa. Il ragazzo si è commosso molto pensando alla sua fidanzata e Pierpaolo Pretelli l’ha consolato, cercando di trovare un modo per alleggerire il momento difficile. Così insieme agli altri inquilini si sono stesi sotto la scritta, cantando in coro “Tanti auguri a te“.

La sorpresa di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni stava seguendo la diretta del “Grande Fratello Vip” ed ha potuto ammirare il gesto romantico del suo fidanzato proprio nel momento in cui lo stava realizzando. L’ex corteggiatrice ha subito replicato, dedicando un pensiero per Andrea Zelletta sui social: “Ti amo amore mio. Grazie per essere quello che sei. Una persona diversa che si distingue dalla massa“.

Natalia, attraverso il suo messaggio ha voluto lodare le qualità il suo compagno, che dopo 4 mesi chiuso nella Casa del “Grande Fratello Vip” non ha mai messo in dubbio i sentimenti nei suoi confronti. Poi, l’ex corteggiatrice ha rivolto un pensiero ad Andrea Zelletta: “Mi manchi“. Per l’ex tronista la storia con la corteggiatrice è quella più importante della sua vita e non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare genitore insieme alla ragazza.