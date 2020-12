Alberto Matano, l’incidente live a ‘La Vita in Diretta’

Da parte di Alberto Matano arriva un imprevisto nel finale di puntata della sua trasmissione ‘La Vita in Diretta’. Cosa è successo.

Il bello della diretta. E de ‘La Vita in Diretta‘ nello specifico: chiedere ad Alberto Matano per informazioni. Il giornalista calabrese, anche in questa edizione alla guida del rotocalco del pomeriggio di Rai 1, ha dato appuntamento ai propri affezionati telespettatori per l’inizio della settimana prossima. Infatti la programmazione tv cambia con l’inizio ufficiale delle festività natalizie.

Questo vuol dire una meritata pausa per ‘La Vita in Diretta’. Ed Alberto Matano quindi, al termine della puntata di mercoledì 23 dicembre 2020, ha salutato tutti dicendo: “Torniamo lunedì prossimo”. Poi esitando, subito dopo ha aggiunto: “Che giorno è?”, rivolgendosi a qualcuno fuori campo. Forse uno dei suoi ospiti oppure un autore. Il tempo di ricevere il suggerimento ed ecco che il 48enne di Catanzaro aggiunge: “È il 28”.

Alberto Matano, subito si riprende dalla gaffe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

La trasmissione di Rai 1, giunta al suo 31° anno di messa in onda, farà spazio allo spettacolo di Natale de Lo Zecchino d’Oro dal titolo ‘L’Attesa’ e che vedrà alla conduzione Cristina D’Avena e Paolo Belli. Poi ci sarà ‘L’Eredità’ alle ore 18:00 seguito a sua volta dalla Messa di Natale, anticipata alle 19:30 per rispettare le norme anti contagio ed il relativo coprifuoco che scatta ogni notte alle ore 22:00.

Venerdì pomeriggio invece il palinsesto Rai prevede la messa in onda di un film, mentre il sabato e la domenica di consueto ‘La Vita in Diretta’ di Alberto Matano segue una pausa settimanale.