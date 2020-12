Il celebre Carlo Conti si è ritrovato durante il corso della sua vita a dover comunicare a Panariello una tragica notizia. Scopriamola.

Il rapporto d’amicizia tra i celebri ed amatissimi Carlo Conti e Giorgio Panariello è oramai noto. I due, che hanno recentemente condiviso il palco di Tale e Quale Show sono legati da un legame indissolubile. Oltre al divertimento ed alle frivolezze, hanno però condiviso anche momenti di estremo dolore. Lo stesso Panariello si è premurato di raccontare durante un’intervista proprio uno di quegli episodi, il più recente, ma molto probabilmente uno dei più dolorosi, quello della morte del fratello Franco.

È stato proprio Conti a chiamare Panariello quel drammatico giorno. Lo ha fatto alle 7, un orario insolito per Giorgio, il quale solitamente dorme di prima mattina. “Mi chiamò alle 7 del mattino e io mi ricordo che pensai: ‘Non lo sa che a quest’ora dormo?’. E invece era per darmi la notizia.” ha raccontato Panariello durante l’intervista a Da noi… a ruota libera. Una telefonata che sicuramente Carlo non avrebbe mai voluto fare all’amico, ma che è stato costretto a fare. I due si sono trovati uniti più che mai nel dolore, ed il conduttore Conti ha saputo essere una degna spalla di conforto per Giorgio.

Sembrerebbe proprio che la notizia della morte del fratello di Panariello, Franco, sia stata immediatamente data a Carlo anziché a Giorgio. “Non erano riusciti a contattare me e hanno chiamato lui.” ha raccontato l’uomo. Conti pare sia dunque una delle prime persone a cui Panariello fa riferimento durante le situazioni di emergenza. Un vero e proprio amico, che è stato capace di supportare Giorgio e di rimanere al suo fianco durante un momento di immenso ed inenarrabile dolore.

Carlo Conti ha chiamato Giorgio Panariello per comunicargli la morte del fratello

