Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 20 dicembre

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti e i dettagli sulla puntata di oggi, 20 dicembre

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 20 dicembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce a Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 13 dicembre, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset. Innanzitutto, è stata confermata la presenza in studio di Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi. La donna ha raccontato in un’intervista per la Gazzetta dello Sport gli ultimi attimi di vita di suo marito: “Sono stati attimi disumani, atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. Lasciarlo andare avrebbe significato non vedere più i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli che ho tanto accarezzato, i suoi piedi gentili; avrebbe voluto dire non poterlo più toccare, non sentire più la sua voce rassicurante e la sua risata felice. Così ho preso la sua mano e me la sono appoggiata sopra la testa, per sentire ancora una volta la sua protezione”.

La toccante storia che ha unito Federica Cappelletti e Paolo Rossi, dal loro primo incontro fino agli ultimi respiri dell’artista, verrà ascoltata oggi da Barbara D’Urso in studio.

Successivamente la conduttrice partenopea tornerà sul caso di Gessica Notaro, in studio con la madre. Altri argomenti trattati saranno le violenze di Alberto Genovese e la recente scomparsa del campione Diego Armando Maradona. Inoltre, in diretta Selvaggia Roma, dopo tanto tempo, incontrerà di nuovo suo padre e saranno ancora protagonisti della puntata Paolo Brosio e la sua fidanzata, Marialaura De Vitis.

