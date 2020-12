Offerte last minute Volotea: voli low cost da 9 euro per viaggiare in Italia. Occasioni da prendere subito. tutte le info.

Come le altre compagnie aeree low cost, anche Volotea ha lanciato le sue offerte a prezzi super scontati sui suoi voli per tornare a casa per Natale o viaggiare durante queste feste, per chi ne ha bisogno. Offerte super scontate da prendere al volo prima che chiuda tutto di nuovo.

Il governo sta per varare nuove misure di “mini lockdown” per i giorni di Natale, ma anche se partirete prima potrete comunque viaggiare per tornare al vostro domicilio o alla vostra residenza anche tra Natale e Capodanno.

Di seguito segnaliamo le offerte last minute per partire tra pochi giorni.

Offerte last minute Volotea: voli low cost da 9 euro

Sono gli ultimi giorni prima delle vacanze di Natale e prima delle nuove, ormai certe, restrizioni agli spostamenti che il governo sta per introdurre nei giorni festivi. Se anche voi siete tra coloro che vogliono rientrare a casa, dal luogo di lavoro o di studio, ma non avete ancora prenotato il vostro mezzo di trasporto, siete ancora in tempo per prenotare un volo low cost e last minute con Volotea. La compagnia aerea low cost spagnola ha messo in palio offerte imperdibili di voli scontati a partire da 9 euro a tratta. Dovete solo scegliere la vostra destinazione. Troverete voli a 9 euro, o poco più, anche per il ritorno. Conviene dunque approfittare subito.

Le offerte per tariffe scontate sono per viaggiare in Italia. Ecco i voli in dettaglio.

Verona da Catania

Genova da Catania

Olbia da Napoli

Torino da Lamezia Terme

Verona da Lamezia Terme

Lamezia Terme da Verona

Palermo da Venezia

Catania da Verona

Palermo da Genova

Genova da Parigi

Torino da Olbia

Genova da Cagliari

Napoli da Genova

Cagliari da Genova

Ancona da Palermo

Palermo da Ancona

Bari da Verona

Napoli da Verona

Catania da Genova

Palermo da Napoli

Palermo da Verona

Olbia da Torino

Napoli da Cagliari

Genova da Palermo

Palermo da Torino

Bari da Palermo

Napoli da Palermo

Palermo da Bari

Venezia da Marsiglia

Catania da Napoli

Napoli da Catania

Olbia da Verona

Tutti questi voli sono in offerta a 9 euro all’andata e anche a 9 euro al ritorno.

Altre offerte di voli scontati, sempre a 9 euro, sono previste per viaggi in Francia, Spagna e per la Repubblica Ceca. Per volare all’estero ci sarà ancora tempo. Queste offerte sono utili soprattutto per chi deve rientrare in Italia in questi giorni, sebbene le difficoltà, tra autocertificazioni e tamponi, non siano poche.

