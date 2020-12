GF Vip, i fans avvertono Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta ti vuole”

I fans del Grande Fratello Vip hanno cercato di avvertire con uno striscione Pierpaolo Pretelli, riguardo ad Elisabetta Gregoraci.

La giornata di oggi, venerdì 18 dicembre, è stata ricca di sorprese per i concorrenti del “Grande Fratello Vip“. Piepaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo dai propri fans riguardante la conduttrice calabrese recentemente uscita dalla Casa.

Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia ribadito più volte che tra lei e l’ex Velino di “Striscia la Notizia” è nato soltanto un rapporto di amicizia, per i fans della coppia la percezione è ben differente. A poche ore dalla prossima puntata in diretta del “Grande Fratello Vip“, che vedrà l’ingresso di Cecilia Capriotti, ci sono novità per Pierpaolo Pretelli. I fans dell’ex Velino e della conduttrice calabrese, che hanno scelto di chiamarsi “Gregorelli“, hanno fatto arrivare un messaggio aereo che lascia decisamente poco spazio ai dubbi. “Ely ti vuole“, scrivono i fans.

Avvertimenti dei fan per Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli sembrava essersi messo alle spalle l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, ha ricevuto un consiglio inaspettato da parte dei suoi fans. Infatti l’ultimo aereo sorvolato sul cielo sopra la Casa del “Grande Fratello Vip“, destinato all’ex Velino, potrebbe metterlo seriamente in difficoltà.

I fans del reality show sembrano essere certi che tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ci siano i presupposti per iniziare qualcosa fuori ed hanno invitato l’ex Velino a credere nel rapporto fondato con l’ex coinquilina. “La verità è fuori. Fidati“, gli scrivono speranzosi. Il trentenne ha ringraziato le persone che hanno cercato di rassicurarlo, ma non sembra aver apprezzato interamente il gesto dei fans. Tommaso Zorzi ha fatto notare al suo compagno di gioco quanto sia difficile per lui mettersi alle spalle ciò che ha fatto per la showgirl calabrese.