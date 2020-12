Oroscopo del giorno, venerdì 18 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il Natale è sempre più vicino. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 18 Dicembre 2020.

Siamo oramai entrati nella seconda metà del mese più scintillante dell’anno, ed il giorno di Natale è sempre più vicino. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 18 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 14 al 20 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Venerdì 18 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente produttiva e stimolante. Finalmente è in arrivo il weekend, e i prossimi giorni si riveleranno interessanti. Tenetevi pronti ad accogliere nella vostra vita sorprendenti novità.

Toro. La Luna non sarà proprio dalla vostra parte durante la giornata di oggi, ed è bene che cerchiate di mantenere la calma. State lontani dalla polemica e tenete a bada la gelosia, è senza dubbio il consiglio migliore.

Gemelli. Giove e Saturno vi prenderanno sotto le loro ali, regalandovi un periodo di forti emozioni e di novità. Tenetevi dunque pronti a splendere più che mai e a dare il meglio di voi stessi, non ve ne pentirete.

Cancro. I pianeti e la Luna saranno tutti dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Via libera dunque sia in amore che sul lavoro, non ponetevi alcun limite. Attenzione però ai ritardi, potreste fare una brutta figura.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Leone. La giornata non sarà per voi particolarmente piacevole, tutt’altro. Avrete sicuramente a che fare con ansia e stress, ma non lasciatevi abbattere: durante il weekend si sistemerà tutto.

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi decisamente concreta e produttiva. Finalmente riuscirete a risolvere questioni che vi siete trascinati dietro per molto tempo, perciò approfittatene per chiudere tutto ciò che avete lasciato in sospeso.

Bilancia. La vostra vita verrà nei prossimi giorni travolta dai cambiamenti, ma non temete, saranno tutti positivi. Tenetevi dunque pronti ad affrontare nuove sfide e a brillare come soltanto voi sapete fare.

Scorpione. Durante la giornata di oggi vi prenderete finalmente delle belle rivincite che vi tireranno su il morale. È il momento adatto per dedicarsi alla famiglia e agli amici, perciò cercate di dedicare loro del tempo.

Leggi anche->Stelle cadenti di dicembre: lo spettacolo delle Geminidi

Sagittario. La giornata sarà per voi estremamente positiva. Vi sveglierete carichi di voglia di fare e di vitalità, dunque approfittatene per sbrigare in fretta tutte le questioni più noiose e dedicare il resto della giornata a voi stessi.

Capricorno. Il senso di colpa non vi porterà da nessuna parte, e sarebbe meglio che lo ricordiate durante la giornata di oggi. È arrivato il momento di voltare pagina e di dedicarsi esclusivamente al presente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi sarà per voi positiva e ricca di opportunità. Dare sfogo alla vostra immaginazione ed alla creatività è il consiglio migliore, dunque non ponetevi alcun limite e liberate la vostra mente!

Pesci. La Luna non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e potrete essere più suscettibili del solito. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi, anche a costo di rimandare qualche appuntamento ai prossimi giorni.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.