Stasera in tv, Fallen: trama e anticipazioni del film in onda oggi

Stasera in tv verrà trasmesso il celebre film Fallen. Leggiamo dunque insieme qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera con il film Fallen è confermato. Quest’ultimo andrà in onda oggi, 16 Dicembre 2020, su Italia 1, alle ore 21:20. La pellicola, diretta da Scott Hicks, è uscita nel recente 2016, ed ha incassato più di 2,5 milioni di dollari. Durerà un’ora e mezza e terrà gli spettatori incollati alla televisione fino alla fine. Di genere Fantasy e Sentimentale, il film è davvero imperdibile ed carico di colpi di scena e mistero. Ecco dunque a voi alcune succose anticipazioni inerenti alla trama e ai personaggi.

Leggi anche->Ben is back: il film con Julia Roberts è basato su una storia vera

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Kate, che ha riscosso notevole successo, sia in Italia che all’estero. Quest’ultimo racconta la storia di Lucinda Price, soprannominata Luce. La ragazza ha soltanto 17 anni e conduce una vita apparentemente normale. La sua routine giornaliera viene stravolta però all’improvviso. La protagonista infatti, di punto in bianco, si ritrova accusata di un crimine che non ha commesso.

Leggi anche->Jacob Tremblay, chi è il bambino protagonista del film Wonder

Spedita in un rigido riformatorio di nome Sword & Cros, Luce conosce due misteriosi ragazzi, Daniel e Cam, i quali cominciano immediatamente a corteggiarla. La protagonista si sente inspiegabilmente legata a loro, e non riesce subito a capirne il motivo. Tormentata da strane visioni, Luce inizia a rielaborare e rivedere parti del suo passato, ricongiungendo in poco tempo i pezzi del puzzle. I due ragazzi, scoprirà, non sono altro che angeli caduti, i quali si contendono il suo amore da secoli. È una battaglia millenaria tra Paradiso e Inferno, quella raccontata nel film. Da quale parte sceglierà di schierarsi Luce?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Fallen: il cast del film

Stasera, alle ore 21:20, verrà trasmesso su Italia 1 il film Fallen. Quest’ultimo, tratto dall’omonimo romanzo, ha riscosso un notevole successo, ed è capace di tenere tutti gli spettatori incollati alla televisione fino alla fine. Tra i membri del cast, troveremo la splendida Addison Timlin, che interpreterà il ruolo della protagonista, Lucinda. Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson si caleranno invece rispettivamente nei panni di Daniel e Cam. Che cosa avranno dunque in serbo per noi gli attori? Sono tutti curiosi di scoprirlo.