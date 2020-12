Amici 2020: Esa è innamorato, ma succede qualcosa di inaspettato

Ad Amici 2020 c’è anche tempo per coltivare l’amore. Tra lezioni e sfide, gli alunni imparano a conoscersi e per alcuni scatta la scintilla.

Esa ha 22 anni ed ha alle spalle molti successi e la partecipazione ad Amici ha allungato ancora la lista. Durante il programma ha già saputo conquistare il cuore di tutti grazie alla sua grande personalità.

Il 22enne ha saputo prevalere sul suo passato difficile per dedicarsi completamente alla musica. Nonostante il suo obiettivo sia la fina, il ragazzo non ha saputo resistere al fascino di una delle sue compagne.

Amici 2020: Esa dichiara il suo amore

Esa non ha saputo resistere e ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti. Alla fine del mese scorso il ragazzo ha confessato a Giulia di essere interessato a lei. Inizialmente, il 22enne aveva parlato prima con Leonardo e poi con Federica.

Il fatto di essere rincuorato dai suoi amici gli ha dato la carica per parlare con la diretta interessata. In un momento di intimità i due si sono lasciati andare in confessioni molto toccanti. Giulia è stata decisamente presa alla sprovvista e fino a quel momento non aveva mai pensato a Esa in quel modo.

“Per me è difficile pensare all’amicizia con te. Sei ovviamente una bellissima ragazza, sicuramente anche l’aspetto fisico conta. Mi piace come prendi le situazioni, ci sono dei momenti in cui esce la vera Giuggiola che è quella un po’ insicura, che ha ansia delle situazioni ma però cerca di nascondere il tutto con c*zzate e battute. Tu per me non sei una sorella, ho cercato di fartelo capire, ma tu sei ingenua. Ma questa è anche la parte bella dite. E allora ho pensato di dirti tutto, ho deciso di farti questo discorso imbarazzantissimo”, ha confessato Esa.

Sfortunatamente lo sconcerto di Giulia è stato accompagnati anche da un rifiuto. “Per me no, perché io sto bene così, io ti voglio bene e non mi va ora di non abbracciarti perché non vorrei farti fraintendere la cosa. Ho paura di rovinare il rapporto. Io però non penso ad altro. Magari adesso, poi non lo so, io so’ strana. Poi non ti conviene stare con me. Se è da 18 anni che non mi si c*ga nessuno è perché so strana!”