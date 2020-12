Elisabetta Gregoraci e l’ex ragazza di Pierpaolo Pretelli, Ariadna, hanno avuto uno scambio di messaggi sui social. La Romero rompe il silenzio.

Elisabetta Gregoraci, ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP e l’ex ragazza di Pierpaolo Pretelli Ariadna Romero, madre del primo figlio del gieffino, hanno parlato a lungo via messaggio privati su instagram. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio sulla conversazione avuta con l’amica speciale del padre di suo figlio Leonardo e ha rivelato il contenuto dei messaggi, scambiati tra le due donne.

I messaggi privati tra la Gregoraci e Ariadna

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato” queste le parole dell’ex ragazza di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, che ha oggi rivelato di aver ricevuto un messaggio privato su instagtam dalla Gregoraci. “È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne” ha proseguito Ariadna, “quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica.”

Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci lo attacca: “Mi hai già dimenticata”

La 34enne mamma del primo figlio di Pretrelli, Leonardo di tre anni, si è detta stupida e contenta del messaggio di Elisabetta, che l’aveva conquistata anche quando era ancora nella casa più spiata d’italia. “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene.” ha aggiunti poi la Romero.

Leggi anche–> Pierpaolo Pretelli, lacrime a non finire: “Non me l’aspettavo”