Filippo Nardi, che offesa a Adua Del Vesco: “Sono senza parole”

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello con Filippo Nardi, che appena entrato, ha suscitato rabbia nei vecchi concorrenti

Dopo pochissime ore dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello, Samantha De Grenet e Filippo Nardi hanno voluto pulire tutti gli ambienti attaccando i vecchi concorrenti definendola “piuttosto sporca”. L’attacco delle due new entry ha fatto infuriare un po’ tutti.

Filippo Nardi, la replica di Adua

Una frase di Filippo Nardi ha fatto arrabbiare, in particolar modo, gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani. Così mentre stava discutendo con Rosalinda ha svelato: “Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”. Così l’attrice Adua Del Vesco, senza parole, si è confessata con Stefania Orlando: “Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi”. Poi ha preso anche parola Pierpaolo Petrelli che ha voluto rispondere, senza mezze misure, agli attacchi continui: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?”.