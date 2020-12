Grande Fratello VIP, guerra tra Dayane e Selvaggia: “Ti commenti da sola”

E’ guerra al Grande Fratello VIP tra Dayane Mello e Selvaggia Roma. Volano le parole e il clima nella Casa è tesissimo.

Dayane Mello e Selvaggia Roma sono in guerra aperta e il clima nella Casaa del Grande Fratello VIP è più teso che mai. I litigi si sprecano nella casa più spiata d’Italia e quello tra le due ragazze non è stato da meno. Ma cosa ha fatto scattare la scintilla tra le due? Ecco cosa è successo nella Casa che ha fatto degenerare le cose.

Dayane e Selvaggia, guerra tra le due al GF VIP

Alla modella brasiliana non è andato a genio uno scherzo inscenato da Selvaggia Roma con la sua amica Giulia Salemi e ha tirato fuori le unghie e i denti contro le due che avrebbero disturbato la quiete della Casa. Lo scherzo in questione era diretto a Pierpaolo Pretelli e la Mello ha accusato le due di aver mancato di rispetto ai inquilini in un orario in cui dovrebbero aver il diritto di riposarsi e stare tranquilli.

Leggi anche–> GF Vip, Eliana Michelazzo attacca Selvaggia Roma: “Mente sul padre”

L’alterco è ben presto degenerato e le due hanno iniziato ad accusarsi a vicenda delle rispettive presunte mancanze reciproche. L’una accusava l’altra di mancare di rispetto ai inquilini e di predicare bene e razzolare male. Selvaggia Roma ha risposto alla Mello con queste parole: “Non è stata una mancanza di rispetto. Qua dentro non si può fare nulla, ti commenti da sola, ti rode sempre il cu*o. Che pa**e!“.

Leggi anche–> GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: l’accusa è gravissima

La Mello ha cercato anche il confronto con Giulia Salemi, aspettandosi forse una reazione violenta anche da parte sua, ma si è trovata invece una Salemi pacata e ragionevole che le ha detto di calmarsi. “Non siamo in collegio, Grande Fratello è famoso per gli scherzi. Poi è successo una sera, non sempre.” queste le parole usate dalla modella e influencer, che ha anche rassicurato la Roma che non si ripeterà più.