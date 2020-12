By

Chi è la psichiatra Agustina Cosachov, indagata per l’omicidio colposo di Maradona. Anche la donna, assieme al medico Leopoldo Luque, è stata accusata per la morte del campione. Come andarono veramente le cose? Qual è la verità sugli ultimi giorni di vita dell’ex giocatore?





La psichiatra, che aveva in cura Maradona, gli aveva prescritto degli antidepressivi prima e dopo l’operazione per l’ematoma subdurale. Si indaga ora per comprendere se i farmaci fossero o meno adatti alle condizioni del campione.

Sono ancora molti i dubbi e le incongruenze sulla morte di Diego Armando Maradona. La Procura di San Isidro indaga in queste ore per comprendere esattamente quanto accaduto nelle ultime ore prima della morte del grande campione. Tra gli indagati, il dottor Leopoldo Luque e la psichiatra che aveva in cura “El pibe de oro”, ovvero Agustina Cosachov.

La Cosachov, quel terribile giorno del 25 novembre, arrivò nell’abitazione in cui si trovava Maradona, quando il campione era già morto. Ciò che resta da chiarire è se i farmaci somministrati all’ex calciatore fossero o meno adatti a lui, dal momento che vi è la possibilità che questi facessero alzare i battiti del cuore e che quindi fossero dannosi per le condizioni di salute del campione.

Maradona era infatti in cura dalla dottoressa a causa della sua dipendenza da superalcolici. Le sue condizioni fisiche però erano molto debilitate e probabilmente il suo cuore non era in grado di sopportare i potenti farmaci somministratigli dalla Cosachov.

La psichiatra aveva la fiducia di tutta la famiglia, tanto da partecipare ad una chat assieme ai figli di Maradona.