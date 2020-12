Verissimo: ospiti e anticipazioni di oggi, sabato 12 Dicembre 2020

L’appuntamento di oggi con Silvia Toffanin è confermato. Che cosa ci riserverà la nuova puntata di Verissimo? Scopriamolo insieme.

Oggi, come tutti i sabati, andrà, a partire dalle ore 16:00, in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Quali saranno gli ospiti della giornata? Che cosa avrà in serbo per noi il talk show più seguito di tutta Italia, condotto dalla splendida Silvia Toffanin? Ecco a voi alcune succose anticipazioni della puntata di oggi, sabato 12 Dicembre 2020.

Ci sarà tanta carne al fuoco durante la puntata di oggi, e decisamente molti ospiti inediti faranno la loro comparsa nel salotto di Silvia Toffanin. Tra di loro ci sarà Rita Rusic. La donna, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e produttrice cinematografica, racconterà le ultime novità. L’argomento principale sarà indubbiamente il rapporto dei suoi due figli con il padre, negli ultimi tempi non proprio idilliaco. La Rusic non sarà però l’unico ospite legato al Grande Fratello Vip. Avremo infatti il piacere di seguire l’intervista anche di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, accompagnato dalla mamma Alba Parietti. Entrambi hanno abbandonato la casa per dedicare il loro tempo alla famiglia. Che cosa avranno da raccontare?

Nel salotto della bella Toffanin ci sarà posto anche per due seguitissime coppie di Vip. La prima sarà quella formata da Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. I due pare abbiano un sacco di progetti insieme, i quali includono molto probabilmente anche il matrimonio e dei figli. Quali saranno le loro ultime novità? In seguito faranno la loro comparsa anche Stash e Giulia Belmonte. I due, lo scorso 3 Dicembre, hanno avuto la loro prima figlia, Grace, e racconteranno della loro esperienza da genitori.

Verissimo, anticipazioni di oggi: Elisabetta Franchi come ospite

Nella puntata di oggi, sabato 12 Dicembre 2020, di Verissimo farà il suo ingresso nel salotto di Silvia Toffanin la splendida Elisabetta Franchi. L’imprenditrice bolognese di 52 anni è la fondatrice della casa di moda che porta il suo stesso nome. La donna è una vera e propria Self Made Woman, e racconterà la sua esperienza e le ultime novità. Sono tutti curiosi di scoprire quali saranno le sue dichiarazioni.