Stasera in tv | Troppa grazia: trama, cast e trailer del film, oggi 11 dicembre

Troppa grazia, film italiano del 2018 e diretto da Gianni Zanasi, è la commedia che andrà in onda oggi, 11 dicembre, su Rai 2: le anticipazioni

Il film in onda questa sera in ti e intitolato Troppa grazia uscì al cinema nel 2018, ma il suo esordio fu al Festival di Cannes (nello stesso anno) dove si aggiudicò il Premio Label Europa Cinema. Commedia surreale, girata nelle splendide cornici di Viterbo, Tarquinia e Acquapendente, la pellicola mescola sacro e profano riuscendo a donare allo spettatore sia tante risate che spunti su cui riflettere. Scopriamo insieme la trama del film che andrà in onda oggi, 11 dicembre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Leggi anche —> Stasera in tv | The Voice Senior 2020: le anticipazioni di oggi, 11 dicembre

Troppa grazia, trama del film

Lucia è una geometra e si occupa per lavoro di mappature e indagini catastali. La sua vita sentimentale è frenetica e caratterizzata dall’invadenza del suo ex fidanzato Arturo, il quale sembra proprio non voler accettare la fine della loro relazione. Lucia, inoltre, è madre di Rosa, ragazza adolescente che risente dell’incertezza data da una situazione familiare che appare decisamente in bilico. Quando un imprenditore affida alla protagonista il compito di realizzare la mappatura del territorio per poter creare un’opera edilizia la cui costruzione porterebbe a una sostanziale modifica del posto, Lucia entra in crisi. Da una parte infatti la necessità di lavorare la porta ad accettare la proposta, dall’altra l’idea di essere parte del processo di snaturazione dei luoghi in cui è cresciuta le crea non poca sofferenza. Proprio durante le sue indagini incontra casualmente una donna che, inizialmente, scambia per una mendicante, ma…

Troppa grazia, cast:

Alba Rohrwacher (Lucia Ravi);

Elio Germano (Arturo);

Giuseppe Battiston (Paolo);

Rosa Vannucci (Rosa);

Hadas Yaron (la Madonna);

Carlotta Natoli (Claudia);

Thomas Trabacchi (architetto);

Daniele De Angelis (Fabio);

Vincent Papa (Antonio, capocantiere).

Trailer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI