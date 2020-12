Andrea Zelletta, la confessione al GfVip: violato il regolamento. All’interno della casa più spiata della televisione, l’ex tronista di Uomini e donne ha svelato qualcosa che in molti non si aspettavano sul suo conto.





Uno dei concorrenti certamente più agguerriti e decisi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver violato il regolamento di un’altra trasmissione televisiva. Ecco cosa ha dichiarato in queste ore Zelletta all’interno del reality show.

Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e donne confessa al GfVip di aver violato il regolamento

Prosegue, puntata dopo puntata, questa seguitissima edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti, all’interno della casa, sono sempre più intimi e capita non di rado che si lascino andare, con i colleghi vip, a confessioni e racconti sul proprio conto e sulle proprie trascorse esperienze, anche televisive. Oggi è stata la volta di Andrea Zelletta, che ha dichiarato qualcosa che probabilmente in pochi si aspettavano sul suo conto.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –>Pierpaolo Pretelli, lo scherzo in piena notte ai suoi danni dal GF Vip 2020

La confessione di Zelletta si riferisce ad un periodo passato, precisamente ad alcuni mesi fa, quando Andrea era uno dei tronisti di Uomini e donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Zelletta ha raccontato di aver violato il regolamento previsto dal programma in quell’occasione. Andrea infatti ha ammesso di aver aperto falsi account sui vari social, per tutta la durata del suo trono, contrariamente alle regole stabilite dalla trasmissione televisiva, che impediscono invece ai tronisti la presenza sui social.

Potrebbe interessarti anche –> Grande Fratello, Andrea Zelletta: “Voglio un bagno senza telecamere”

Zelletta ha affermato di aver creato i falsi profili solamente per “controllare” le proprie corteggiatrici e i contenuti da loro pubblicati in rete. Andrea in questo modo ha confessato di aver avuto sott’occhio ogni mossa delle proprie spasimanti, riuscendo così a monitorare anche a chi fossero dedicati i loro like. L’ex tronista ha inoltre sostenuto di non essere stato il solo ad aver adottato questa “tecnica” durante il trono, contravvenendo alle regole imposte dalla programma.