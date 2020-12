Ezio Greggio e la compagna 27enne: ecco cosa lo fa impazzire

La love story tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico continua a gonfie vele. Qual è il segreto del loro rapporto?

Ezio Greggio è al settimo cielo. Accanto alla fidanzata Romina Pierdomenico, 27 anni contro i suoi 66, è sereno, felice, allegro. I due si sono messi insieme un paio d’anni fa e convivono a Montecarlo: la loro love story va avanti a gonfie vele, con buona pace delle malelingue. E rompendo la tradizionale riservatezza, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv il popolare conduttore ha raccontato come la giovane l’abbia conquistato.

Il grande amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

“La mia vita privata è privata – ha subito messo in chiaro Ezio Greggio -. Posso dire che Romina è una persona speciale. Il resto non lo racconto, lo vivo”. Insomma, per lui l’ex valletta è una donna unica e piena di virtù.

Quanto a lei, dopo gli esordi a Uomini e Donne – dove ha corteggiato invano l’ex tronista Amedeo Barbato – ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo: oltre a fare la modella, ha lavorato come ballerina a Colorado e come valletta a La sai l’ultima?. E ovviamente ricambia il sentimento di stima dell’amato. Greggio, intanto, ha conquistato pure il suocero, che ha dato la sua benedizione alla sua liaison.

Progetti per il futuro? Qualcuno ha parlato di matrimonio, ma né lui né lei per ora si sbilanciano. Poi, se da cosa nasce cosa, chissà… Ezio Greggio, per chi non lo ricordasse, è stato già sposato per venti anni con Isabel, che l’ha reso padre di Gabriele e Giacomo, oggi adulti. I quali, per chiudere il cerchio, sono felicissimi di vedere il papà accanto a Romina.

