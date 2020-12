Diletta Leotta dà lezioni di “volo” su Instagram: “Ecco come si fa”

Leggera ed eterea come una fatina, Diletta Leotta spiega ai suoi fan e followers di Instagram come mettere le ali ai piedi…

Saranno le festività imminenti, con il consueto bilancio di fine anno che le accompagna e il bagaglio di buoni propositi per quello venturo, ma Diletta Leotta è in vena di profonde riflessioni. Ecco il suo ultimo pensiero condiviso con migliaia di fan e followers sul suo profilo Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La massima del giorno di Diletta Leotta

Eterea e leggera come una fatina, e come sempre bellissima, Diletta Leotta dispensa al suo pubblico social un pensiero stringato quanto evocativo: “Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti ancora al suolo”, scrive nel suo ultimo post su Instagram. A corredo di un’immagine con un vestitino attillato e dotato di una lunga “volante”, per l’appunto, a dispetto della forza di gravità. Lei evidentemente ha imparato come si fa: basta seguire l’esempio…

L’immagine è senz’altro suggestiva. Fotomontaggio, magia, illusione ottica? Chissà. L’importante, in ogni caso, è il profondo messaggio che la Nostra ha voluto comunicare. E la sua platea virtuale sembra aver gradito. “Rinuncio a tutto per volare da te 😍”, scrive un utente. “Ciao Diletta che bel vestito, sei bellissima 😉”, gli fa eco qualcun altro. E ancora: “La zona Rossa più bella d’Italia ❤️”, “Grande diletta ti adoro❤️❤️❤️❤️❤️”, “Sei semplicemente una Dea ❤️”. C’è anche chi esce dal seminato e passa decisamente il segno: “Vuoi fare la porcellina con me?🥺😋😋”? Ma Diletta Leotta ha imparato a sorvolare anche su queste cose…

Leggi anche –> Diletta Leotta, i guanti di pelle nera fanno impazzire i fans

Leggi anche –> Diletta Leotta manda in delirio i fan: “Ho cambiato tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

EDS