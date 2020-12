Il monolite scomparso in Utah riappare in Romania? Le ipotesi e cosa sta succedendo.

Compaiono e scompaiono come se fossero biglie in spiaggia. E invece stiamo parlando di monoliti che, in questo momento, attirano l’attenzione del mondo intero. Se una settimana fa era scomparso dallo Utah, oggi il monolite di ferro è stato ritrovato in Romania. Un parallelepipedo di 4 metri, interamente realizzato in metallo, non è proprio la cosa più facile né da nascondere né da trasportare. Eppure…

Cos’è veramente? Le ipotesi

Quando un elicottero della Wildlife Resources dello Utah aveva scovato il monolite, il web era impazzito. Le ipotesi si sono susseguite l’una dopo l’altra. C’era chi pensava che fossero stati gli alieni, chi invece pensa (forse correttamente) che sia un’opera d’arte. O meglio, una gigantesca installazione atta a lasciarci tutti senza parole e con il fiato sospeso mentre viene “sballottata” di qua e di là nel mondo. L’artista, forse, è John McCracken famoso proprio per realizzare strutture molto simili a queste.

Accanto a questa ipotesi spunta anche quella di una campagna pubblicitaria pazzesca per un film o una serie tv. Un po’ com’era successo con il Trono di Spade che era sbucato qua e là nel mondo per annunciare l’uscita dell’ultima stagione. Certo è che un monolite in acciaio è un po’ diverso.

Il monolite misterioso ricompare in Romania

Ipotesi a parte quello che sappiamo oggi è che il monolite dello Utah è scomparso e ne è sbucato uno nuovo in Romania, vicino al lago Batca Doamnei. Quello che è comparso in Europa però non è uguale a quello americano. Si nota che è più rozzo e meno pulito. E allora spuntano nuove ipotesi: si tratta di un messaggio che prosegue? Una sorta di secondo capitolo che vuole raccontare come ogni viaggio lasci un segno e forse la prossima volta sarà ancora più “graffiato”?. Oppure qualcuno ha voluto emulare il monolite dello Utah e lo ha realizzato in malo modo solo per avere un po’ di attenzione?

A oggi non è dato saperlo, possiamo solo seguire questo viaggio del monolite con interesse e vedere cosa ne uscirà fuori! Sarà l’ultimo viaggio? È solo un’operazione pubblicitaria?