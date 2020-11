Torino Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Sampdoria è il posticipo della nona giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Tornano in campo in Serie A TIM, dopo gli impegni in Coppa Italia rispettivamente contro Virtus Entella e Genoa, le formazioni di Torino e Sampdoria, che in questo avvio di campionato hanno mostrato differenti stati di forma. I granata, infatti, in questo momento sono in piena zona retrocessione.

Appena 5 i punti collezionati, ma soprattutto un pessimo andamento in casa, con solo un punto su quattro incontri giocati. Diversa la situazione di classifica della Sampdoria, che ha il doppio dei punti dei granata. Gli uomini di Ranieri fino a questo momento hanno fatto abbastanza bene in questo campionato.

Precedenti di Torino – Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio allo stadio Grande Torino di Torino tra i padroni di casa e gli ospiti blucerchiati della Sampdoria è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre in Piemonte, si contano 36 vittorie per il Torino, 18 pareggi e 12 sconfitte in 65 confronti. 53 volte le due squadre si sono affrontate in Serie A a Torino e in questo caso le partite vinte dai granata sono state 29. Quella contro la Sampdoria, fu l’ultima partita che giocò con la maglia del Torino l’ala Gigi Meroni il 15 ottobre del 1967, poche ore prima del drammatico incidente del quale restò poi vittima.

Torino e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Giampaolo e Ranieri, sostituiti da Conti e Benetti, stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella.