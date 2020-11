Red Canzian compie 69 anni: compleanno di dolore per il cantante

Sarà un compleanno davvero triste per Red Canzian dei Pooh a distanza di poche settimane dalla scomparsa di Stefano D’Orazio

La scomparsa di Stefano D’Orazio, avvenuta diverse settimane fa, ha commosso tutti gli amanti della musica italiana e non solo. In particolar modo i suoi amici e compagni di avventura, tra cui Red Canzian, che compie oggi, lunedì 30 novembre, ben 69 anni. Sarà un compleanno davvero triste per lui, dopo che nei giorni scorsi aveva svelato ai microfoni di Tgcom24: “Un dolore comune per tutti. Stefano lascia un’immagine di persona per bene, era molto onesto. Lui aveva scelto per primo di fermarsi, di scendere dalla famosa ‘astronave’, così come la chiamava lui. Si era reso conto di aver detto tutto quello che doveva dire”.

Red Canzian compie 69 anni, il ricordo di Stefano

Durante il suo intervento lo stesso artista ha svelato dettagli: “È stato tutto così veloce, anche se a queste notizie non si è mai pronti”. Poi ha aggiunto: “Non si tratta di perdere un collega di lavoro, qui abbiamo perso un fratello, un pezzo della nostra vita, una persona con cui ho condiviso salite e discese”. Sul suo profilo Instagram il 7 novembre aveva pubblicato un dolce ricordo per l’amico di sempre: “STEFANO CI HA LASCIATO! Due ore fa…era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato…oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando…poi, stasera, la terribile notizia”.