Enzo Iacchetti, spunta la fidanzata segreta: è giovane e conosciuta in TV

Il conduttore Enzo Iacchetti ha nascosto la sua relazione con la fidanzata per diverso tempo. Adesso emerge chi è la giovane, un volto noto della TV.

Il conduttore storico di “Striscia la Notizia“, Enzo Iacchetti, ha nascosto la sua relazione con la fidanzata da quattro anni. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 2016, galeotta una puntata del tg satirico.

La coppia si è conosciuta proprio durante una puntata di “Striscia la Notizia” e da lì hanno avuto i primi contatti e si sono fidanzati, tenendo però nascosto il loro rapporto. Finora nessuno era a conoscenza della loro relazione, ma ora si è scoperta finalmente dell’identità della fidanzata segreta di Enzo Iacchetti. Lei si chiama Rosi Zimboni, detta Roxy, ha trentatre anni ed è relativamente sconosciuta al mondo televisivo. Ha partecipato ad una puntata del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto con Francesca De Andrè, nipote del celebre cantante, in quanto si vociferava che avesse una liaison con il suo compagno, Giorgio Tambellini.

La fidanzata segreta di Enzo Iacchetti, ecco chi è Rosi Zimboni

Rosi Zimboni è stata anche ospite nei programmi di Barbara D’Urso, ma la celebrità arriva ora, confessando in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, di essere stata la fidanzata segreta di Enzo Iacchetti per quattro anni. Nella sua confessione Roxy ha ammesso di aver terminato lei la relazione, in quanto non sopportava più di vivere la storia in segreto.

L’influencer si è detta distrutta a seguito della rottura: “Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Ora mi manchi davvero troppo“, ha rivelato Roxy. Secondo quanto ha raccontato al settimanale, dietro le quinte di “Striscia la Notizia” tutti erano a conoscenza del loro rapporto. Al momento, Enzo Iacchetti non ha ancora commentato la confessione di Rosi, ma secondo i media la sua testimonianza è attendibile.