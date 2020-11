Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostrano l’anello: presto sposi?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati ospiti da Adriana Volpe ad Ogni Mattina e hanno spiazzato il pubblico mostrando un anello.

Stamattina in collegamento con il programma di TV8 “Ogni Volta“, sono stati ospiti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, amici con la conduttrice Adriana Volpe dai tempi in cui hanno partecipato al “Grande Fratello Vip” insieme. La conduttrice oggi era assente in studio, per precauzioni anti Covid e si è detta dispiaciuta di non poterli accogliere di persona.

LEGGI ANCHE -> Chi è Micol Incorvaia: tutto sulla sorellina di Clizia Incorvaia

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro | si al matrimonio e no a Temptation Island

L’intervista della coppia di ex gieffini è andata in onda via collegamento e si è incentrata sulle prove d’amore che i due hanno fatto l’uno per l’altra. Tra queste, hanno fatto un gioco dove dovevano scegliere una canzone, senza che l’altro sentisse. A sorpresa, Paolo Ciavarro ha scelto lo stesso cantante di Clizia Incorvaia. “Mi ha stupita. Non me l’aspettavo, non pensavo scegliesse Battiato“, ha replicato l’influencer. Uno degli argomenti scelti poi dalla conduttrice Adriana Volpe è stata una promessa che la coppia si è fatta: la giovane ha da poco festeggiato il suo compleanno e il fidanzato le ha regalato un anello per l’occasione, pertanto la Volpe ha chiesto loro cosa significasse: “Ho visto l’anello. E’ una promessa di matrimonio?“.

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono più insieme, lei confessa

Nozze in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Clizia Incorvaia ha frenato la ex coinquilina Adriana Volpe, sostenendo che l’anello non significhi quello che pensa: “E’ solo una promessa d’amore. Promettersi ogni giorno all’altro. Non è arrivata nessuna proposta“. Nel corso del loro collegamento, Clizia e il fidanzato Paolo Ciavarro hanno affrontato diverse prove durante l’Amorometro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La redazione di “Ogni Mattina” con il suo Amorometro ha messo alla prova la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, sorprendentemente, hanno raggiunto il 100% di compatibilità. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è rimasto molto contento del loro risultato: “Questo cuore scoppia“, ha esclamato.