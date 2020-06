La coppia Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro starebbe pensando seriamente di sposarsi. Anche per questo motivo sarebbe giunto il no al reality show.

La coppia Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro sarebbe pronta al matrimonio. Ne è convinto il settimanale ‘Nuovo’ che parla addirittura di matrimonio tra i due, che si sono conosciuti nella casa del’ Grande Fratello Vip’ instaurando un legame affettivo molto profondo.

Il lockdown li aveva divisi, facendo vivere ad entrambi il dolore della lontananza vissuto da tante altre coppie che non vivono ancora sotto allo stesso tetto. Tutti e due di recente hanno fatto sapere di avere declinato l’invito a partecipare alla prossima edizione di ‘Temptation Island Vip’ al via tra qualche mese. E Clizia Incorvaia, di Paolo Ciavarro, ha detto che “lui mi ha promesso il diamante rosa”. Allusione decisamente concreta a quello che sarà un matrimonio, a quanto pare da celebrare in un futuro niente affatto lontano.

Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro, le nozze in un futuro prossimo?

“Io e Paolo vogliamo soltanto stare insieme”, sono le parole che ‘Nuovo’ attribuisce alla modella ed influencer. Per ora la priorità dei due è quella di vivere l’uno accanto all’altra dopo tanti giorni persi in una separazione dolorosa ma necessaria. Che non ha fatto altro però che accrescere il loro amore. “Dobbiamo vivere l’un l’altra, ed abbiamo tanta voglia di farlo”, fa sapere la Incorvaia. “Io e lui non abbiamo bisogno di ‘Temptation Island Vip’, non ci andremo mai. La cosa che conta davvero è coltivare il nostro sentimento”.

