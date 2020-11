Tina Cipollari racconta la sua “doppia vita”: ecco la verità

Tina Cipollari è in vena di profonde riflessioni su Instagram. Nel suo ultimo post ragiona sul “prima” e il “dopo” che, a suo dire, segna la vita di ognuno di noi.

Per la serie: massime di Tina Cipollari. “Abbiamo due vite:…. la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola!”. Così scrive la Regina di Uomini & Donne nel suo ultimo post su Instagram, corredato da una foto che la ritrae teneramente abbracciata a un’altra colonna portante del programma di Maria De Filippi come Gianni Sperti.

Leggi anche –> Tina Cipollari, il triste annuncio: “Finita la storia con Vincenzo”

Leggi anche –> Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Hai sempre scelto di fare l’amante”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

La lezione di Tina Cipollari

Tina Cipollari è evidentemente in vena di profonde riflessioni sui social, e tiene a far sapere a fan e follower su Instagram qual è, a suo dire, i “prima” e il “dopo” che, a suo dire, segna la vita di ognuno di noi. Impossibile non notare che il tempismo è sospetto: solo poche ore fa, infatti, la stessa Tina ufficializzava sempre via Instagram la fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara.

Un annuncio, quello dell’amata-odiata opinionista, giunto come un fulmine a ciel sereno, ma tant’è: la love story tra lei e il ristoratore fiorentino, dopo due anni d’amore, sembra essere definitivamente finita. Parole sue: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Leggi anche –> Uomini e Donne, l’annuncio: Tina Cipollari in autoisolamento

Leggi anche –> Tina Cipollari su tutte le furie: “Quest’uomo deve essere denunciato”

EDS