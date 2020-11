Tina Cipollari, il triste annuncio: “Finita la storia con Vincenzo”

Tina Cipollari ha svelato di essere single: annuncio a sorpresa arrivato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. Storia d’amore finita

Novità importanti in arrivo per la vita privata di Tina Cipollari, che ha fatto un annuncio importanti sul suo profilo Instagram. La sua storia d’amore con Vincenzo è terminata: addio con l’imprenditore di Firenze con i due che stavano insieme da tre anni. Si parlava anche di matrimonio, ma la lontananza è stata decisiva ed ora è single come ha rivelato sul suo profilo: “Tra me e Vincenzo è finita. Pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un’amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”.

Leggi anche –> Gemma Galgani lite e insulti | ‘Lei si che ne capisce di pesci’

Leggi anche –> Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa in diretta

Tina Cipollari, il motivo dell’addio è ancora oscuro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al momento Vincenzo non ha rilasciato nessuna dichiarazione: su Instagram il suo ultimo post risale al 14 novembre ed era proprio in compagnia dell’ormai ex fidanzata. I motivi ancora non si conoscono nel dettaglio, ma i due vivono da tempo lontano. Inoltre, hanno vissuto il lockdown separati e forse proprio queste dinamiche hanno cambiato la loro visione portandoli a prendere una decisione definitiva, dura, ma vera. Nelle prossime ore sicuramente la stessa Tina tornerà a discutere della sua vita privata.