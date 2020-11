Stasera in tv – Vite in fuga: cast e trama della puntata di oggi, 29 novembre

Vite in fuga, fiction Rai diretta da Luca Ribuoli, è un family thriller che ha come protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata, oggi 29 novembre

Questa sera in tv troveremo sulla prima rete Vite in fuga, fiction Rai nuova di zecca, la cui uscita in prima visione era stata prevista lo scorso febbraio, ma poi slittata appunto a novembre. Stasera la serie ci porterà in alta Italia fra natura incontaminata e segreti mai svelati. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire dalle ore 21:20.

Vite in fuga, trama episodio

Claudio chiede aiuto a un informatico che mostra seri disturbi di personalità per trovare prova alle sue parole. Recuperare le immagini che lo vedono in macchina con Gloria Santini nella notte in cui Riccardo è stato ucciso, potrebbero scagionarlo definitivamente dalle accuse. Tuttavia non sarà così semplice. Nel frattempo Silvia sospetta che il marito potrebbe essere un assassino. La parte di lei che ne è innamorata cerca di contrastare i suoi dubbi, ma d’altra parte la donna è consapevole di come più volte il marito le abbia mentito. Silvia, per vederci chiaro, incontra così Elio, una persona di fiducia perché possa aiutarla. Ed effettivamente questo scopre che a telefonare a Gloria era stata in realtà una cameriera del pub dove lavorava Silvia…

Vite in fuga, cast completo: