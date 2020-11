Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 29 novembre

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 29 novembre, sarà come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia.

Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1.

Domenica in, gli ospiti di oggi

L’ospite d’eccezione di oggi è indubbiamente Renato Zero che, in studio, presenterà il suo ultimo album intitolato ZeroSettanta – Volume 1. Il cantante oltre ai nuovi brani si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. Da Ballando con le stelle la terza classificata, Alessandra Mussolini, che racconterà aneddoti riguardanti la sua vita privata e ripercorrerà con la conduttrice le tappe salienti della sua carriera politica, ma soprattutto della sua esperienza nel programma di danza condotto da Milly Carlucci.

Il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, interverrà in studio per parlare dell’epidemia che ha coinvolto il nostro mondo e per presentare il suo libro intitolato “Si, andrà tutto bene“.

In studio siederà anche la giornalista Rai Giovanna Botteri e in collegamento saranno invece Giovanna Ralli e Ornella Vanoni. Ampio spazio sarà dedicato alla Campagna di sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne, all’interno del quale parlerà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Attesa è anche l’esibizione di Enzo Gragnaniello che in onore del genere femminile si esibirà nel brano intitolato Donna.

