Buon compleanno a Ylenia Carrisi, oggi avrebbe 50 anni. Romina la ricorda con un post su Instagram, ma c’è un errore.

Si sarebbe festeggiato oggi il 50esimo compleanno di Ylenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power scomparsa il 1 gennaio del 1994. Sono passati ormai 26 anni da quando i genitori l’hanno sentita per l’ultima volta, ma non è mai stata dimenticata e non passa giorno senza che Romina la ricordi su Instagram. Oggi la cantante ha dedicato un lunghissimo post alla figlia: “I compleanni sono fatti per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, di risate e di festeggiamenti. I compleanni fanno riaffiorare i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno il senso del tempo che passa. Su un altro piano, il presente eterno collega tutte le persone con cui condividiamo un profondo legame: in quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto difficile possa essere il nostro Karma, non c’è fine all’amore ed è questo che vince alla fine. Possa il nostro amore risplendere per sempre”, ha scritto.

L’errore nel post di auguri per il compleanno di Ylenia Carrisi, Romina si corregge subito

Il post in memoria di Ylenia è stato scritto da Romina in inglese, ma c’è stato un errore nella traduzione automatica fornita dalla piattaforma e la cantante ha aggiunto un commento: “Ho guardato la traduzione in italiano e plane viene tradotto come aereo. Sbagliato. Ciò che io ho scritto in inglese, plane, significa piano. Un altro piano sul quale tutte le persone con cui abbiamo una connessione profonda ci saranno sempre vicine. Non importa quanto sia difficile il nostro Karma”.

Sotto al commento di Romina si sono aggiunti subito quelli dei suoi fans, che con parole affettuose si sono stretti intorno alla famiglia per ricordare Ylenia.