Bouba Diop, morto l’ex calciatore stelle del Senegal ai Mondiali 2002

Addio a Papa Bouba Diop morto a soli 42 anni. Lui fu tra gli eroi del Senegal ai Mondiali di Corea e Giappone nel 2002, lutto enorme.

È morto Papa Bouba Diop, ex calciatore del Senegal e tra i protagonisti indiscussi della fantastica cavalcata della sua nazionale quasi 20 anni fa in Coppa del Mondo.

Leggi anche –> Clamoroso Maradona, richiesta la riesumazione della salma

Correvano i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud quando la matricola africana riuscì a stupire il globo intero grazie alle giocate dei vari Diouf, Coly Fadiga, Henri Camara e tanti altri. Tra i quali spiccava per l’appunto proprio Bouba Diop, centrocampista di qualità ed anche di stazza, dall’alto del suo metro e 94 cm di altezza. Il 42enne ex giocatore è scomparso a causa di un tumore ad un polmone nella giornata di domenica 29 novembre 2020. La sua carriera lo aveva visto impegnato in prevalenza in Europa, con quattro stagioni vissute al Neuchatel Xamax ed una al Grasshoppers, con cui vinse il campionato svizzero nel 2000/2001.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Maradona, il medico personale nei guai: gravissime accuse

Bouba Diop, morto l’ex calciatore del Senegal: i suoi numeri in carriera

Dopo i Mondiali 2002 finì al Lens e proseguì poi la carriera con Fulham, Portsmouth, West Ham e Birmingham City, compagine con la quale si ritirò nel 2012/2013. Fece da parentesi la sua esperienza con l’AEK Atene, con i quali vinse la Coppa di Grecia. Fu anche candidato al Pallone d’Oro 2002 assieme al connazionale Diouf. Con il Senegal Bouba Diop fu convocato fino al 2008, totalizzando 63 apparizioni ed 11 gol. In tanti lo ricordano per essere andato in rete contro la Francia campione in carica ai tempi, proprio nella prima partita di World Cup 2002.

Leggi anche –> Ngcongca morto in tremendo incidente, era un famoso calciatore – FOTO