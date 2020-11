Uomo investito, cerca un passaggio e viene travolto: aveva 30 anni

Perde la vita un uomo investito che era ala ricerca di un passaggio per evitare una scarpinata notturna. Un suv lo travolge e lo uccide.

Un uomo investito in circostanze controverse ha perso la vita in Lombardia, nella srata di venerdì 27 novembre 2020. La vicenda è accaduta a Coccaglio, località situata in provincia di Brescia, a non grande distanza dal vicino Comune di Chiari. Intorno alle ore 21:30 un giovane ha occupato una delle strade cittadine, cercando di fermare le auto e gli altri veicoli in transito. Purtroppo però proprio una vettura che passava da quelle parti ha finito con il travolgerlo.

Il conducente si è accorto troppo tardi della presenza di quell’individuo, con l’uomo investito e che è stato sbalzato a diversi metri di distanza a seguito del violento impatto. La vittima era un 30enne originario del Marocco e che risultava non avere fissa dimora. All’incidente hanno assistito alcune persone. Le forze dell’ordine sono riuscite ad individuare alcuni suoi conoscenti, apprendendo da quest’ultimi che era solito trovare riparo proprio a Chiari.

Uomo investito, un suv lo travolge e lo uccide sul colpo

Era sua intenzione farsi dare un passaggio per tale località, per evitare di doversi mettere in cammino al freddo ed al buio della notte. Prima che accadesse questo incidente i carabinieri avevano ricevuto alcune segnalazioni in merito a quanto stava succedendo. Il marocchino infatti stava agendo con evidente pericolosità per la incolumità sua e degli altri. E purtroppo è andata a finire nel peggiore dei modi, con un suv che o ha travolto ed ucciso. L’ambulanza che ha raggiunto il luogo dove è accaduto il fatto non ha potuto fare niente per salvare il 30enne, morto sul colpo dopo essere stato investito. I paramedici lo hanno trovato già privo di vita.

