Giovanni Ciacci positivo al Covid, Adriana Volpe preoccupatissima

Anche Giovanni Ciacci è risultato positivo al Coronavirus. L’amica e collega Adriana Volpe è molto preoccupata, ecco perché.

Il nome di Giovanni Ciacci si aggiunge alla lista dei vip che hanno contratto il Coronavirus. Famosissimo volto della televisione italiana, il costumista, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, si sottopone al test una volta a settimane. Poche ore fa uno dei tamponi ha dato esito positivo. È stato lui stesso a comunicare la malattia via Instagram, scrivendo un post indirizzato ai suoi followers in cui afferma di stare bene e di essere asintomatico.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Giovanni Ciacci dà l’addio a ‘Detto Fatto’: le reazioni sui social

Ciacci positivo, il commento di Adriana Volpe non sfugge ai followers

“Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo!” ha scritto Ciacci. E tra tutti i commenti di auguri per una pronta guarigione, spicca quello di Adriana Volpe, sua collega a “Ogni mattina”. “Per qualunque cosa sai che ci sono, #seiunleone”, scrive la conduttrice offrendo il suo aiuto all’amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Dopo che Ciacci ha abbandonato la Rai e “Detto Fatto”, i due si sono ritrovati su TV8. Quando era in Rai Ciacci non ha mai nascosto l’antipatia per Bianca Guaccero, oggi al centro delle polemiche per via dello scandaloso tutorial su come fare la spesa in tacchi a spillo. L’esperto di moda e costume, tra l’altro, è anche uno degli opinionisti fisso nei salotti dei programmi di Barbara D’Urso.