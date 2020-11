Deddy, chi è il nuovo cantante di Amici 2020: età, foto, la sua storia

Amici 2020 sta schierando i suoi nuovi talenti, nel canto e nel ballo. Oggi è stata la volta di Deddy: foto e curiosità sul nuovo concorrente.

Il 14 novembre è cominciata la ventesima edizione di Amici 2020, l’amatissimo talent di canto e di ballo capitanato dalla sovrana di Canale 5 Maria De Filippi.

Leggi anche–> Amici 2020, anticipazioni, eliminati e nuovi allievi di sabato 28 Novembre

La puntata di oggi ha visto l’ingresso nella scuola di un nuovo talento: Deddy. Tutto quello che sappiamo sul giovane cantante.

Chi è Deddy e come è arrivato ad Amici 2020

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è tra i concorrenti di Amici 2020 insieme ad altri giovani talenti come lui. Il giovane cantautore viene da Torino, dove ha conseguito il diploma di scuola superiore e ha una grande passione per la musica.

Leggi anche–> Amici 2020, sbocciano i primi amori: chi sono i concorrenti fortunati?

Ha scritto già alcuni brani inediti, oltre a quello presentato alle selezioni di Amici, “Nella notte” che ha fatto commuovere molti dei suoi colleghi presenti, soprattutto la giovanissima Arianna e ha convinto la giuria. Deddy promuove la sua musica non solo tramite Spotify, dov’è presente anche un altro suo brano “Forti e fragili“, ma anche su Tik Tok.

Anche il profilo instagam di Deddy (@sonodaddy) è molto curato e vanta oltre 16mila followers. Tra i commenti dei suoi post emerge tutto l’amore e il calore che i suoi fan gli fanno sentire, che crescerà sempre di più dopo l’esperienza di Amici 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Leggi anche–> Amici 2020, chi è Arianna Gianfelici: età, storia, foto e vita privata

Deddy non è nemmeno entrato nella scuola che già sono scoppiate polemiche, in particolare per la sua somiglianza con Ultimo, da molti giudicata eccessiva. Il suo brano inedito ha scatenato diversi commenti negativi in cui si faceva notare l’aderenza tra la musica del cantautore romano e Deddy, che è già stato etichettato da qualcuno come “Ultimo tarocco”.