Daria Bignardi, chi è il primo marito Nicola Manzoni: perché si sono lasciati

Daria Bignardi è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

La Bignardi è ha avuto una brillante carriera come giornalista. E’ stata anche una conduttrice televisiva molto apprezzata. Ha conquistato gli italiani portando sul piccolo schermo le prime due edizioni del Grande Fratello.

La donna ha avuto una vita travagliata, non solo per quanto riguarda i suoi amori, ma soprattutto per la battaglia contro il cancro.

Daria Bignardi, la storia con il suo primo marito Nicola Manzoni

La celebre conduttrice ha alle spalle ben due matrimoni. Il primo marito è Nicola Manzoni, un insegnante di filosofia e figlio dell’illustre compositore Giacomo Manzoni. La loro unione dura otto anni, ma dal loro amore nasce Ludovico. Il primogenito è un vero appassionato di politica che a soli 19 anni si era candidato come consigliere comunale di Milano tra le fila del Partito Democratico. Nel maggio del 2016, Ludovico aveva rilasciato un’intervista in cui parlava della sua vita e dei suoi interessi.

Dalle sue parole si capiva come fosse cresciuto in un contesto sereno e stimolante. “A casa hanno sempre voluto che facessi le cose che ritenevo più opportune e anzi mi stanno supportando moltissimo in questa decisione. L’unica cosa che vogliono è che continui a studiare”, queste le parole del ragazzo che ai tempi parlava anche della sua candidatura in politica. Sembra proprio che il padre abbia avuto un’influenza importante perché Ludovico ama la filosofia e sembra esserne davvero appassionato. “Non vado tanto bene in Matematica mentre me la cavo molto bene in Filosofia”, avrebbe dichiarato. Nonostante l’amore per il figlio sia sempre molto, quello tra Daria Bignardi e Nicola Manzoni non ha resistito: dopo 8 anni i due si separano. La giornalista sposa Luca Sofri nel 2004 dal quale ha avuto Emilia. Nonostante la passione tra i due, il matrimonio finisce nel 2019 e sempre nello stesso anno la Bignardi inizia a frequentare Stefano Carlo Aletti.