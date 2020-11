I protagonisti di Cake Star, chi è lo chef Damiano Carrara: curiosità e vita privata del conduttore del cooking show.

Lucchese classe 1985, naturalizzato statunitense, Damiano Carrara è figlio di un muratore e di un’impiegata. Si appassiona alla cucina e diventa pastry chef, proprio come suo fratello minore Massimiliano. Prima ancora è un bartender, quindi si trasferisce in Irlanda e da qui sbarca infine in California, nella periferia di Los Angeles.

All’epoca, ha appena 23 anni, ma una volta raggiunto dal fratello Massimiliano insieme aprono la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark. Nel giro di poco tempo, il loro ‘impero’ si ingrandisce a un’altra pasticceria, aperta ad Agoura Hills. Eppure, da giovane sembrava avesse altre aspirazioni: ha studiato nel settore metalmeccanico, infatti.

Cosa sapere su Damiano Carrara di Cake Star

Nel 2015, Damiano Carrara partecipa negli Usa come concorrente alla prima stagione del cooking show Spring Baking Championship, trasmesso sul canale statunitense Food Network. Arriva secondo e decide di riprovarci l’anno dopo, finendo finalista nella stagione 12 di Food Network Star. Da concorrente, diventa giudice di diversi cooking show negli Usa. Viene così “scoperto” anche in Italia e nel 2017 diventa giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno.

Nel cooking show affianca gli altri giudici Benedetta Parodi, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio. Sempre grazie a Real Time conduce al fianco di Katia Follesa il programma Cake Star – Pasticcerie in sfida, una sorta di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, basato però sulle pasticcerie. Pubblica quindi Nella vita tutto è possibile, una sorta di autobiografia a base di ricette. Il successo che ottiene è sempre maggiore e negli anni lo troviamo a condurre altri fortunati programmi di cucina. Sta per aprire una pasticceria propria a Lucca. Seguito sul suo profilo Instagram da 1,2 milioni di follower, non sappiamo però se sia fidanzato.