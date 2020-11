Stasera in tv | The Voice Senior 2020: le anticipazioni di oggi, 27 novembre

Stasera in televisione Rai 1 manderà in onda la prima puntata del talent show The Voice Senior: tutte le anticipazioni sulla serata, oggi 27 novembre

La variante over 60 di The Voice, con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche che hanno reso famoso in tutto il mondo il format, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera sulla prima rete.

The Voice Senior 2020: le anticipazioni sulla prima serata del talent show

Protagonisti del nuovo show di Rai 1 saranno gli over 60. Alla conduzione una vulcanica Antonella Clerici a cui si affiancherà una schiera di coach d’eccezione: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e il team Carrisi, composto da Al Bano e sua figlia Jasmine. Nello specifico, le prime tre puntate di The Voice Senior saranno dedicate alle audizioni al buio, le cosiddette Blind Auditions, dove i giudici potranno ascoltare la voce dei concorrenti posizionati di spalle, e potranno quindi basarsi solo sul loro talento per fare le loro scelte di team.

Come spesso accade, coloro che si mostreranno meritevoli tanto da conquistare più di un coach potranno scegliere a chi affidarsi per tentare di raggiungere il titolo di vincitore.

Sarà composta da 24 elementi, 6 per ogni team, la cerchia di prediletti dalla giuria. Nelle puntate successive, invece, i talenti dovranno sfidarsi a colpi di canto per giungere al Knock out, ossia la semifinale di stagione. La finalissima sarà un duello, ossia solo due saranno i protagonisti della serata.

Scegliere una categoria specifica, gli over 60, come attrice unica del talk show si rivelerà una decisione vincente?

La Rai scommette di sì, ma lo sapremo davvero solo stasera.

