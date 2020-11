Jessica Claudia Paun, chi è la piccola Giulia de Il silenzio dell’acqua

Jessica Claudia Paun è l’attrice che interpreta la piccola Giulia ne Il silenzio dell’acqua, il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Da questa sera, venerdì 27 novembre, va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della fiction thriller “Il silenzio dell’acqua” che vede nuovamente protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei panni di Luisa Ferrari e Andrea Baldini. Il murder thriller di 8 episodi sarà diviso in 4 prime serate.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 27 novembre prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini, il dramma: “Mi deformava, la prima volta a 15 anni”

Il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna questa sera con la seconda stagione, per risolvere il caso legato ad un efferato duplice omicidio. I due investigatori dovranno risolvere un enigma dalla complessità sempre maggiore e dagli sviluppi imprevedibili, in grado di mettere in discussione la loro vita privata e professionale. Tra gli attori del cast c’è la piccola Jessica Claudia Paun, che interpreta Giulia Liverani. Come condiviso da Mediaset, Giulia è una bimba di 6 anni sopravvissuta ad un evento drammatico, l’omicidio di sua madre Sara e del fratello Luca. Durante la notte del delitto, la bimba scappa nei boschi e viene trovata da Luisa (Ambra Angiolini): tra la poliziotta e la bambina nascerà un profondo legame.

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini, la figlia Jolanda a 17 anni è la sua fotocopia

Jessica Claudia Paun, chi è Giulia Liverani

Jessica Claudia Paun è la piccola attrice scelta per interpretare il ruolo di Giulia, uno dei personaggi chiave nella seconda stagione della fiction Mediaset “Il silenzio dell’acqua“. Incontrerà la protagonista Luisa Ferrari, interpretata da Ambra Angiolini, la quale rimarrà profondamente coinvolta nel caso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Orfana di madre e del fratello, brutalmente assassinati, Giulia Liverani ha come padre un ex pugile dalla testa calda, sospettato per il duplice omicidio, interpretato da Giulio Corso. Jessica Claudia Paun è originaria di Vicenza, ma vive a Montegaldella con la sua famiglia e si sa che è nata il 30 novembre, ance se non si conosce la sua data di nascita completa. Il ruolo ne “Il silenzio dell’acqua” sembra essere il suo primo ruolo importante.