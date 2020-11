Fabrizio Corona si sposa: chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa

Fabrizio Corona si prepara alle seconde nozze con Lia: al Comune di Milano sono apparse le pubblicazioni di matrimonio.

Fabrizio Corona stupisce ancora. L’ex Re dei Paparazzi sta per sposarsi per la seconda volta: a rivelarlo è il sempre informatissimo Dagospia, con tanto di foto delle pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Milano lo scorso 19 novembre. Ora il Nostro e tale Lia hanno 180 giorni di tempo per diventare ufficialmente marito e moglie. Conosciamo intanto la promessa sposa più da vicino.

Leggi anche –> Fabrizio Corona, l’esaltazione di Asia Argento: “Non è Dio, ma è unico”

Leggi anche –> Fabrizio Corona attacca Briatore e Vacchi: “Rappresentano il nulla”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit della futura sposa di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sta per portare all’altare Pasqualina Del Grosso, detta Lia, 50enne veneta amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency, già assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora (o almeno così pare). I due si frequenterebbero da oltre cinque anni anche se, stranamente, non hanno mai ufficializzato la loro relazione. Sul web, comunque, circolano già diverse foto della coppia.

Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato né smentito la notizia. Ma qualche giorno fa su Instagram Nina Moric aveva accennato a un matrimonio tra Fabrizio Corona (suo ex, per chi non lo ricordasse) e una non meglio precisata cinquantenne, nonché a una sua tresca con la modella venezuelana Mariana Rodriguez. La rivelazione ha sollevato un ennesimo polverone sui social, ma tant’è. A giudicare da quanto si legge nelle pubblicazioni di nozze esposte al Comune di Milano, dove Fabrizio e Lia vivono, ormai la decisione è presa. Auguri!

Leggi anche –> Fabrizio Corona, la “sfuriata” su Instagram: mai visto così arrabbiato

Leggi anche –> Fabrizio Corona, parole dolci: “Ho imparato ad amare a 46 anni”

EDS