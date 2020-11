Fabrizio Corona, parole dolci: “Ho imparato ad amare a 46 anni”

Fabrizio Corona fa commuovere tutta la sua community di fan scrivendo delle parole dolci per la persona più importante della sua vita.

Si è conclusa, grazie al suo silenzio diplomatico e ad una gestione attenta e non sopra le righe, l’ultima pagina caotica della vita di Fabrizio Corona. Qualche settimana fa, infatti, l’ex re dei paparazzi è stato attaccato pubblicamente dall’ex moglie Nina Moric ed ha risposto per le rime in diretta televisiva. Dopo qualche ora la replica della modella croata è arrivata attraverso la pubblicazione di una videochiamata con il figlio Carlos. In questa il ragazzo sottoscriveva quanto gli chiedeva la madre e accusava il padre.

Il giorno successivo, Fabrizio non ha aperto bocca, ma ha affidato al referto del tampone (il quale dimostrava la sua positività al Covid) e ad alcune frasi pubblicate all’interno di stories Instagram la risposta a chi aveva sfruttato quel dramma familiare per fare notizia. Passato qualche giorno lo stesso Carlos ha deciso di ritrattare le accuse, chiedendo scusa per quanto successo e spiegando che quel giorno non si sentiva bene.

Fabrizio Corona, le parole dolci per l’amore della sua vita: “Ho imparato ad amare a 46 anni”

La diplomazia ed il tatto utilizzati da Corona in questa circostanza dimostrano ancora una volta la sincerità del suo amore per il figlio. Adesso la situazione è tornata serena e Fabrizio lo ha voluto sottolineare nuovamente pubblicando un messaggio d’amore dedicato alla sua progenie: “Cosa volete che vi dica? L ‘amore mi ha reso debole? No. Più forte. @carlosmariacoronathereal HO IMPARATO AD AMARE A 46 ANNI”.